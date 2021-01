Semco vil være mere amerikanske

Semco Maritime arbejder på at blive mere amerikanske, så det bliver muligt at få fat i større lunser af det amerikanske havvindmarked, der er i fremdrift.

"Jeg er bange for, at vi kan miste ordrer, hvis andre kan lave det lokalt. Derfor er vi nødt til at finde ud af, hvordan vi kan blive mere amerikanske. Første skridt er en serviceafdeling, og det vil være naturligt, hvis vi også begyndte at lave elementer lokalt i USA," siger Carsten Nielsen, direktør for Semcos vedvarende energiforretning, til Børsen.