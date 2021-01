Risk Intelligence indgår flerårig aftale med stort energiselskab

Aktien i den Hellerup-baserede virksomhed Risk Intelligence, der er leverandør af trussels- og risikovurderinger til havs, til lands og i havne, stiger på den svenske Spotlight-børs onsdag 7,5 pct. til 7,20 kr.

Det sker efter nyheden om, at selskabet har indgået en længere løbende kontrakt for sit risikovurderingssystem med et globalt energiselskab.

Ifølge en meddelelse fra selskabet er der tale om en af de helt store kunder i energisektoren med kontorer i 180 lande og engagement i alle aspekter af energimarkedet fra udforskning og generation til transport og salg.

Navnet på kunden og kontraktens størrelse i kroner, oplyses dog ikke.

"Vi er ekstremt glade for at underskrive endnu en langt løbende aftale med endnu et globalt energiselskab. Mens vi har haft selskabet som kunde i mange år, så er der med denne aftale tale om en betydelig forøgelse af vores licensaftale og inkorporerer vores data ind i kundens systemer via API," siger driftsdirektør Jim Pascoe fra Risk Intelligence i meddelelsen.

"Risk Intelligence-systemet leverer alarmer og indblik i mulige trusler fra blinde pasagerer eller aktivisme til terrorisme og pirateri til kundens fartøjer," lyder det videre.

