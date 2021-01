Dan-Bunkering-sag skydes i gang til oktober - domstol afsætter 18 retsdage

Der er sat datoer på retssagen om Dan-Bunkerings påståede brud på EU's sanktioner mod at sælge flybrændstof til Syrien, hvor bagmandspolitiet går efter fængselsstraf til topchef. Koncernen afviser anklagerne, men ser frem til, at sagen kommer for retten.