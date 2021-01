Oliedyk har givet stort Bunker Holding-selskab hårdere konkurrence

Mens flere mindre bunkerleverandører nød godt af de faldende oliepriser i 2020, var det langt fra en fordel for de større aktører som Glander International Bunkering, der er en del af Bunker Holding-koncernen.

Lavere oliepriser betyder, at de mindre bunkerleverandører kan sælge mere, inden de når deres kreditlofter over for kunderne. Omvendt vil de mindre aktører hurtigere ramme deres kreditlofter, når priserne er høje.