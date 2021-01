På alle fronter er Aker Soutions i gang med at slå sit navn fast inden for vedvarende energi. Det gælder ikke kun via datterselskaber for havvind med opkøb i milliardklassen, men også på personalefronten. Med tiltrædelse til sommer overtager Stephen Bull således posten som adm. direktør for den vedvarende energidivision i Aker Solutions.

Det meddeler han på LinkedIn