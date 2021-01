IEA skærer i prognosen for olieefterspørgsel for første kvartal og 2021

Det Internationale Energiagentur, IEA, har sænket sine prognoser for den globale olieefterspørgsel, idet de fornyede nedlukninger for at inddæmme pandemien har lagt en dæmper på det forventede opsving i år.

Det skriver Bloomberg News.

IEA har sænket sine forventninger til olieforbruget i dette kvartal med 600.000 tønder om dagen. Til trods for dette ventes verdens store oliebeholdninger at falde med 100 mio. tønder i løbet af årets første tre måneder.

For hele 2021 har IEA skåret sin forbrugsprognose med 300.000 tønder om dagen.

Det globale brændstofforbrug ventes at blive øget med 5,5 mio. tønder om dagen i år, hvilket kommer efter et hidtil uset kollaps på 8,8 mio. tønder om dagen sidste år.

De skrøbelige udsigter fik Opec og partnerne til at mødes tidligere i denne måned for at udskyde planerne om at ophæve produktionsbegrænsningerne.

Idet året skrider frem og efterspørgslen genvindes, så venter IEA, at Opec og parterne bør have mulighed for at åbne lidt for hanerne.

"Der kræves sandsynligvis meget mere olie i betragtning af vores prognose om en betydelig forbedring i efterspørgslen i anden halvdel af året," skriver IEA.

Energiagenturet venter, at Opec+ i forbindelse med de ventede fald i lagrene i andet halvår kan fortsætte med planerne om at genoptage produktionen af 1,5 mio. tønder om dagen ud af de 7,2 mio. tønder, der i øjeblikket er offline.

