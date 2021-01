Neon forlader Danmark efter spektakulært indtog med salg af søforsikringsselskab

Et spektakulært indtog i Danmark er blevet afløst af en stille exit for det britiske forsikringshus Neon.

Neon gjorde sit indtog på dansk jord i 2017, da selskabet besluttede sig for at kickstarte operationerne i Skandinavien med stiftelsen af Orca Insurance Agency. Det skete, efter at Neon kaprede størstedelen af de ansatte hos den finsk-ejede konkurrent Lavaretus, som efterfølgende måtte lukke.