Eksport af råolie fra USA gav langtfra det boost tankrederierne håbede på

Der er udsigt til, at 2021 bliver et udfordrende år for tankmarkedet bl.a. i lyset af sidste års høje olielagre og et overhæng af tonnage efter det laveste omfang af skrotning af tankskibe i 30 år.

Sådan lyder det i en rapport fra mæglerhuset Simpson Spence Young, der har set på udsigterne for flere shippingmarkeder. Mæglerhuset peger bl.a. på, at det der skulle have drevet tankmarkedet frem, var eksporten af råolie fra USA. Men frem mod sidste kvartal af 2020 var eksporten af amerikansk råolie faldet markant.