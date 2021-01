Hempel vil investere milliarder i vækstplan

Den danske malingproducent Hempel har øremærket milliarder til at investere i en vækstplan med mål om at fordoble toplinjen over de næste fem år, fortæller topchef Lars Petterson til Børsen.

Fordoblingen af omsætningen, der er rettet til og med 2025, forventes at komme via 50 pct. organisk vækst, mens resten skal komme fra opkøb.

"Lige nu har vi muligheder for at opkøbe for lidt mere end 7,5 mia. kr., men vi genererer indtjening i perioden, så vi vil være i stand til at købe op for 10-15 mia. kr.," siger Lars Petersson til Børsen og uddyber, at der også forventes investeringer for knap 4 mia. kr. i digitalisering, grøn omstilling og innovation.

Hempel omsatte i 2019 for 11,5 mia. kr. Selskabet har endnu ikke offentliggjort sit regnskab for 2020, men topchefen oplyser til Børsen, at toplinjen lå højere end i 2019, og at Hempel har haft vækst i et faldende marked.

Lars Petterson overtog i 2019 jobbet som Hempels topchef fra Henrik Andersen, der drog til Vestas. I et interview med ShippingWatch sidste år fortalte topchefen, at han er blevet udstyret med et klart mandat fra bestyrelsen om at sikre vækst og opkøb.

"Mandatet fra bestyrelsen er at have et langsigtet syn, tage kollegaerne med mig, besøge kunderne og sikre, at virksomheden vokser," sagde han i foråret.

Hempels nye topchef kaster sig ud i opkøbsjagten

Hempel får chef for bæredygtighed

Opkøbsparate Hempel øgede toplinjen i 2019