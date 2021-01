25 år gammel regel blokerer for tilladelser til skibsophugning i Indien

Der er stadig ikke indiske værfter på den liste over godkendte ophugningsfasciliteter, som EU er i færd med at færdiggøre. Og nu er der kommet en 25 år gammel konvention på tværs, som blokerer processen. EU forsøger at sno sig udenom.