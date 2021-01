Handelshuset Trafigura sætter nu første gang mål for, hvor meget selskabet ønsker at sænke sin CO2-udledning.

I en ny bæredygtighedsrapport annoncerer Trafigura, at handelshuset har sat sig et mål om at sænke sin CO2-udledning med 30 pct. i 2023 sammenlignet med udledningen i 2020. Det svarer til en reduktion af over 1 mio. ton CO2.