Monjasa chartrer råolietankeren SKS Dokka på 119.456 dwt, som skal fungere som flydende lager for aktiviteterne på det vestafrikanske marked, oplyser bunkerselskabet i en meddelelse.

Skibet skal erstatte et søsterskib SKS Darent og kommer til at udgøre omdrejningspunktet for Monjasas forretninger i regionen og ligger nu ud for Lomé i Togo.