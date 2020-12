Den danske bunker-koncern Bunker Holding trækker fra i toppen af verdens største bunkerleverandører.

Det fremgår af en ny rapport over de ti vigtigste spillere på bunkermarkedet, som analysehuset Seacred har udarbejdet i samarbejde med mediet Ship & Bunker.

Bunker Holding er moderselskabet bag bl.a. Dan-Bunkering, Bunker One, KPI Bridge Oil og Glander International Bunkering. I 2019 overtog Bunker Holding pladsen som den største bunkerleverandør i verden fra amerikanske World Fuel Services.

Den placering har Bunker Holding ifølge rapporten udbygget i 2020, hvis man måler på voluminer. Det hænger især sammen med Bunker Holdings køb af Oceanconnect Marine fra handelshuset Glencore. Selskabet er i dag fusioneret med Bunker Holdings datterselskab KPI Bridge Oil.

På årets top ti-liste finder man to nye navne. Integr8 og Alpha Trading har således overtaget pladserne fra Oceanconnect Marine og GP Global. Integr8 og Alpha Trading har især været kendt for at levere skibsbrændstof til de to store rederier Navig8 og MSC, men har i dag udvidet aktiviteterne.

Rapporten estimerer, at de ti vigtigste aktører samlet set vil levere 96,2 mio. ton skibsbrændstof i år. Det er mindre end sidste år, og hænger blandt andet sammen med, at det globale marked for køb og salg af skibsbrændstof også er faldet til godt 250 mio. ton.

