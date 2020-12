Tidligere Maersk-direktør bliver ny topchef i minekoncern

Jakob Stausholm, der tidligere har været finans- og strategidirektør i Maersk, rykker nu til tops i den australsk-britiske minegigant Rio Tinto.

Det skriver Bloomberg.

Fra den 1. januar afløser han Jean-Sébastien Jacques som administrerende direktør i mineselskabet.

Jean-Sébastien Jacques meddelte sammen med to andre ledere i september, at han ville gå af som topchef, efter at selskabet havde ødelagt et område, der bærer stor kulturel betydning for Australiens oprindelige folk, skrev Financial Times.

Den hidtidige administrerende direktør forlader selskabet den 31. marts, skriver Bloomberg.

Jakob Stausholm kom til Rio Tinto i 2018, hvor han blev ansat som finansdirektør.

Peter Cunningham bliver udnævnt som midlertidig finansdirektør fra årsskiftet.

