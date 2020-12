Den skrantende tyske shippingbank DVB Bank står over for en nedlukning og bankens shippingportefølje vil i den forbindelse blive overført til ejeren, DZ Bank, skriver Finanzbusiness.

Finanzbusiness citerer et brev til medarbejderne, hvor DVB Bank oplyser, at banken får brug for færre medarbejdere efter fusionen med DZ Bank, som efter planen vil finde sted i 2022.