Trafigura og Fredriksen-rederiers bunker-sats har landet flere aftaler med rederier

I 2020 har bunkerselskabet TFG Marine, som er ejet af Trafigura og to John Fredriksen-rederier, indgået to nye eksklusive aftaler med to rederier. Samtidig planlægger selskabet at udvide flere steder i verden, afslører Trafigura.