Erhvervsorganisationer: Nedlukning rammer stenhårdt – behov for strakshjælp og kompensation

Den netop udmeldte nedlukning vil få store konsekvenser for erhvervslivet, vurderer organisationen Dansk Erhverv. Danske Maritime glæder sig over udsigt til lavere smitte, der er nødvendig for at lempe rejserestriktioner. Opdateret.