Olieindustrien jubler over udsigt til fortsat olieproduktion

Der er som regel to sider af en mønt. Således også med torsdagens politiske aftale om den danske olieproduktion.

For mens aftaleparterne har hæftet sig ved signalet i, at dansk olieproduktion ophører i 2050, og at den sagnomspundne 8. udbudsrunde droppes, så kan aftalen også ses på en anden måde. Som i at industrien nu er sikret faste rammer de kommende 30 år – et scenarie de fleste erhverv drømmer om.