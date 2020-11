Hin Leong-stifter afviser anklager om forfalskede dokumenter

Stifteren af Hin Leong, O.K. Lim, afviser anklager om, at han har forfalsket dokumenter til at opnå finansiering fra storbanken HSBC. Det skriver Bloomberg.

HSBC sagsøger O.K. Lim, hans børn samt en ansat i Hin Leong Trading for 85,3 mio. dollar. Beløbet dækker over finansiering, som HSBC gav til Hin Leong, men som storbanken mener blev givet på baggrund af forfalskede dokumenter.

O.K. Lim siger, at dokumenterne blev udstedt ved en fejl, og at han ikke var klar over processen. Derfor mener han ikke, at han er ansvarlig for HSBC's tab, skriver Bloomberg.

HSBC, som er Europas største bank, har den største eksponering mod Hin Leong med omkring 600 mio. dollar.

Banken ikke ønsker ikke at kommentere sagen, skriver Bloomberg.

Kravet fra HSBC kommer to måneder efter, at revisionshuset Pwc, der har bunkerselskabet under juridisk administration, har sagsøgt O.K. Lim og hans børn for 3,5 mia. amerikanske dollar.

O.K. Lim blev anholdt i Singapore i august og er sigtet for svindel. Strafferammen er op til ti års fængsel og en bøde. Flere selskaber under Hin Leong er i dag sat under juridisk administration.

KPMG har sat flere af Lim-familiens kemikalietankskibe til salg

Bunkerselskaberne blev ramt af to chok på samme tid i Singapore