Sydkoreansk værft lander ordrer på ti supertankere

Det sydkoreanske skibsværft Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, der er resultatet af en sammenlægning mellem Hyundai Heavy og DSME, har fået til opgave at konstruere en række supertankere (VLCC'ere) over de kommende år.

Værftet har ifølge mediet Yonhap indgået kontrakter til 890,5 mio. dollar, der dækker over ti VLCC'ere, der ventes at blive leveret inden marts 2023 til unavngivne kunder.

Syv af skibene skal bygges af Hyundai Heavy Industries, mens de resterende tre ender hos Hyundai Samho Heavy Industries.

Den seneste aftale har ifølge Yonhap øget Korea Shipbuildings pipeline af VLCC'ere til 21.

Ordrerne kommer på et tidspunkt, hvor tankrederierne netop hæfter sig ved en lav ordrebog for nye skibe som noget, der taler for et stærkt marked.

Halvering af rater på supertankere får resultatet til at dykke i DHT

Euronav tror på ny ophugning af supertankere

Sovcomflot mærker pres på tankraterne