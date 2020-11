Dan-Bunkering tiltalt for at sælge brændstof til Syrien

Bagmandspolitiet har tiltalt Dan-Bunkering for at sælge jetbrændstof til Syrien via russiske virksomheder.

Det oplyser Bagmandspolitiet, hvis officielle navn er Statsadvokaten for Særlig International og Økonomiske Kriminalitet, SØIK, i en pressemeddelelse.

Foruden Dan-Bunkering er moderselskabet Bunker Holding og en direktør tiltalt.

"Det er vores vurdering, at handlerne med de russiske selskaber er en overtrædelse af EU's sanktioner. Det er selvsagt en meget alvorlig sag, hvis man som dansk virksomhed overtræder EU-sanktioner, der er indført mod et andet land på baggrund af en meget kritisk og alvorlig situation," siger Per Fiig, der er fungerende statsadvokat hos SØIK.

Bunker Holding, som ejer Dan-Bunkering, afviser anklagerne i en skriftlig kommentar til ShippingWatch.

"Vi er overbevist om, at vi ikke har leveret brændstof til firmaer, der var omfattet af EU-sanktioner på handelstidspunktet," skriver Bunker Holding.

Bunkerselskabet skriver, at det ser frem til at få sagen fuldt belyst og afsluttet i den videre efterforskning og ved en eventuel retssag.

Handler havde værdi på over 600 millioner

Ifølge tiltalen har Dan-Bunkering 33 gange solgt jetbrændstof til russiske selskaber, hvorefter brændstoffet blev leveret til Syrien i strid med EU's sanktioner.

Via mellemled blev jetbrændstoffet leveret forskellige steder i Middelhavet og i sidste ende sejlet til en ukendt modtager i Port Banias i Syrien.

I alt skal selskabet have leveret 172.000 ton jetbrændstof til en samlet værdi af 647 millioner kroner til det borgerkrigshærgede land.

Her er paragraffen Dan-Bunkering er tiltalt for Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet, SØIK, har tiltalt Dan-Bunkering, Bunker Holding og en direktør for at sælge jetbrændstof til Syrien via russiske mellemmænd. Det skete trods EU-sanktioner over for det borgerkrigshærgede land. SØIK har rejst tiltale for overtrædelse af straffelovens paragraf 110 c. Den lyder: Den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til værn for statens forsvars- eller neutralitetsforanstaltninger, straffes med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 3 år.

Stk. 2. Med bøde eller fængsel indtil 4 måneder eller under særligt skærpende omstændigheder med fængsel indtil 4 år straffes den, som overtræder bestemmelser eller forbud, som i henhold til lov måtte være givet til gennemførelse af statens forpligtelser som medlem af Forenede Nationer.

Stk. 3. Med samme straf som i stk. 2 straffes den, der overtræder bestemmelser indeholdt i eller udstedt i medfør af forordninger, som er vedtaget med hjemmel i artikel 60, 301 eller 308 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab eller artikel 215 eller 352 i traktaten om Den Europæiske Unions Funktionsmåde, og som tager sigte på helt eller delvis at afbryde eller indskrænke de finansielle eller økonomiske forbindelser med et eller flere lande uden for Den Europæiske Union eller på tilsvarende sanktioner over for enkeltpersoner, grupper af personer eller juridiske personer.

Stk. 4. Begås en forbrydelse som nævnt i stk. 1, 2 eller 3 uagtsomt, er straffen bøde eller fængsel indtil 2 år. /ritzau/ Knap for faktaboks Vis Mere

Bunker Holding og en direktør er tiltalt i forbindelse med otte af de 33 handler.

Handlerne mellem den danske virksomhed og de russiske selskaber fandt ifølge Bagmandspolitiet sted fra 2015 til 2017.

På det tidspunkt var der indført EU-sanktioner mod Syrien med et "forbud mod salg, levering, overførsel eller eksport af jetbrændstof og brændstofadditiver til personer, enheder eller organer i Syrien eller til anvendelse i Syrien".

Dan-Bunkering blev anmeldt til Bagmandspolitiet allerede i november 2016, efter at Udenrigsministeriet havde fået fortrolige efterretninger fra USA om virksomhedens mulige sanktionsbrud, har DR tidligere oplyst.

Først i september sidste år blev der rejst sigtelser i sagen. I første omgang var Bunker Holding og dets adm. direktør, Keld R. Demant, beskyttet af navneforbud, men det blev i januar ophævet af Østre Landsret.

