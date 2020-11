Kunder kritiserer DNV GL i spionsag

Klasseselskabet DNV GL er blevet mødt af kritik fra kunder i kølvandet på en bemærkelsesværdig spionsag, hvor en ansat er blevet sigtet for spionage og grov korruption.

Ifølge E24 har flere kunder efterfølgende spurgt DNV GL, om deres projekter er berørt af sagen.

"Enkelte er kommet med kritiske kommentarer til, at selskabet ikke har formået at forhindre mulige læk," hedder det ifølge E24 i en kendelse fra Oslo Tingret.

Ifølge en talsmand fra DNV GL har selskabet haft en aktiv direkte dialog med sine kunder om sagen, skriver mediet.

"Vi forstår godt, at kunder blev urolige og bange for, at vigtig kommunikation kunne være kommet på afveje," skriver pressetalsmand Per Wiggo Richardsen i en mail til E24.

Selv har DNV GL sat gang i en intern undersøgelse i kølvandet på sagen med et kig på sikkerhedssystemer, og hvordan oplysninger i følsomme projekter har været formidlet.

Den sigtede mand blev i midten august pågrebet af norsk politi. Igennem sit job skulle den 50-årige mand have fået adgang til "sensitiv information", der i straffeloven anses som hemmelig. Manden har siden været varteægtsfænglset, skriver E24.

Den spionsigtede har arbejdet inden for olie- og gasindustrien, bl.a. med 3D teknologi og har ifølge DNV GL arbejdet med omkring 50 forskellige kunder, herunder Equinor og Kongsberg Gruppen.

