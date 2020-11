Maritime leverandører rammes hårdt af karantæneregler

Presset vokser på de virksomheder, der lever af at sende højt specialiserede medarbejdere ud i verden. Nu forsøger de at råbe politikerne op. "Jeg er lidt bekymret for, at eksporten bliver glemt i øjeblikket," siger Bjarne Foldager, direktør i MAN.