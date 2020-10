Kina vil investere milliarder i nye olieraffinaderier

Mindst fire nye olieraffinaderier med en samlet daglig olieproduktion på 1,4 mio. tønder er ved at blive bygget i Kina. Der er tale om investeringer på et tocifret milliardbeløb i dollar, skriver Bloomberg.

De nye kinesiske raffinaderiers produktionskapacitet vil svare til, hvad britiske raffinaderier i dag samlet kan producere, og kommer oveni, at Kina siden begyndelsen af 2019 i forvejen har udvidet olieproduktionen med 1 mio. tønder om dagen.

Al denne ekstra raffinaderi-kapacitet vil sende yderligere olie- og plastickprodukter på markedet. Det sker samtidig med, at det statsligt ejede olieselskab, China National Petroleum Corp., ifølge Bloomberg forudser, at efterspørgslen efter olie vil toppe i 2025 som følge af, at olieforbruget bl.a. påvirkes negativt af, at flere kører i el-bil.

Kina en større olieeksportør

Det kinesiske raffinaderi-byggeboom kommer på tværs af en udvikling, hvor vedvarende energi og el-biler er i gang med at ændre det industrielle landskab i Kina. Særligt efter at præsident Xi Jinpings løfte i sidste måned om, at Kina skal være CO2-neutralt i 2060.

Det placerer Kina som en mulig endnu større olieeksportør i regionen og som en trussel mod konkurrerende olieraffinaderier i Sydkorea, Australien og Europa, vurderer direktør for Oxford Institute for Energy Studies Michael Meidan over for Bloomberg.

"Kina bliver i stigende grad i stand til at erobre markedsandele globalt set, fordi landet udvider sin raffinaderikapacitet samtidig med, at den indenlandske efterspørgsel klinger af", siger han til nyhedsmediet.

Den kinesiske produktionskapacitet er tredoblet siden århundredskiftet, fordi landets olieselskaber har forsøgt at følge med i den hurtigt voksende efterspørgsel efter diesel- og benzinprodukter. Kina eksporterer i dag næsten 1 mio. tønder olie om dagen.

