Tidligere topchef i bunkerselskab sagsøgt for én mia. kr.

Den tidligere direktør i det insolvente bunkerselskab i Inter-Pacific Petroleum bliver sagsøgt for næsten én mia. kr. Det skriver Strait Times.

Inter-Pacific Petroleum gik i restrukturering i september 2019, fordi det ikke havde penge nok til at fortsætte driften. Ledelsen af selskabet er siden overtaget af revisionshuset Deloitte.

Og nu har Deloitte sagsøgt Inter-Pacific Petroleums tidligere topchef Goh Jin Hian for 156 mio. dollar, svarende til 986 mio. kr. Deloitte anklager den Goh Jin Huan for "ikke-eksisterende eller fingerede transaktioner".

Goh Jin Huan udtaler til Strait Times, at han er overrasket over, "at den domstolsudpegede ledelse har påbegyndt så ensidige handlinger."

Inter-Pacific Petroleum var tidligere en af de store bunkerleverandører i Singapore. Men 2019 fik selskabet frataget sin licens til både at drive bunkerskibe i den asiatiske storhavn samt agere som bunkerleverandør.

Det skete som en konsekvens af, at Inter-Pacific Petroleum blev taget i at bruge magneter til at snyde med leveringen af skibsbrændstof.

