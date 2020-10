Maritim startup lander dansk rederi som kunde – har nu over 200 skibe tilkoblet

Den digitale startup Nautilus Labs med flere tidligere Google- og IBM-folk har nu over 200 skibe på sin platform, der arbejder for at sænke skibes brændstofforbrug markant. Dansk tørlastrederi er seneste kunde på listen, der også tæller Teekay og Dorian.