Danfoss skal levere udstyr til ny flåde af robotskibe

Danfoss Editron har fået en særlig ordre med leveringen af udstyr til en robotflåde, der skal servicere undervandsundersøgelser på op mod seks kilometers dybde.

Danfoss Editron har specialiseret sig i hybrid- og elektriske systemer til bl.a. marinemarkedet og skal med den nye ordre levere et hybridsystem på fremdriften for skibene, samt et system til kraftværk og styring af energiforbruget for flåden, oplyser selskabet. Det sker i et samarbejde med værftet GMC.

Volvo Penta skal levere motorerne til den nye flåde.

Skibene er udviklet af Armada, som hører under tekologi- og dataselskabet Ocean Infinity. Flåden af de autonome skibe er i stand til at servicere undervandskøretøjer, der skal vedligeholde rørsystemer eller indhente data på maximum seks kilometers dybde. Skibene vil kunne levere uden et såkaldt værftsskib og vil i stedet blive kontrolleret af satellitter fra land i Texas USA eller Southampton i Storbritannien.

"Det er faktisk første gang, at en kommerciel flåde bliver udviklet, i stedet for en prototype. Vi er meget stolte over, at GMV har valgt os som teknologipartnere i dette banebrydende projekt," siger Erno Tenhunen, der er direktør for marine hos Danfoss Editron.

Ifølge selskabet vil flåden udlede 90 pct. mindre CO2 o gspar eomkring 31.000 ton CO2 om året.

De første fire skibe ventes at blive leveret i 2021, mens de sidste syv robotter ventes at være færdige i løbet af de næste måneder.

Kongsberg skal sende to autonome skibe på havet

DSME og havnen i Rotterdam vil udvikle skibsteknologi i nyt samarbejde

Førerløse skibe får 20 mio. euro fra EU