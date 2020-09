Jetbrændstof er nu så billigt, at det bliver brugt til skibe

Normalt er brændstof til fly blandt de dyreste olieprodukter, men udbruddet af coronavirussen har gjort brændstoffet så billigt, at det nu bliver brugt som blandingskomponent i lavsvovlsolie for skibsfarten, skriver Bloomberg.

Kerosene, som bruges til at lave jetbrændstof, bliver nu også brugt til at lave den lavsvovlsolie (VLSFO), som shippingindustrien siden 1. januar 2020 har skullet sejle på. Det samme gælder for dieselolie.

Det er et udtryk for, hvor svær den økonomiske situation er for flyindustrien, hvor efterspørgslen er faldet brat i halen på udbruddet.

Både i april og maj blev jetbrændstof brugt som blandingskomponent i Singapore, før det blev økonomisk uholdbart, da priserne steg igen, forklarer Eugene Lindell, senioranalytiker hos konsulenthuset JBC Energy.

Nu er forbruget igen steget, efter at rabatten på flybrændstof igen er til stede i markedet.

"Kun i en situation, hvor økonomien er fuldstændig splintret, ser vi normalt dyrere komponenter gå direkte ind til VLSFO," siger han til mediet.

Euronavs brændstofsats har genvundet noget af det tabte

Scrubbere kan tage op til fem år at tilbagebetale med nuværende oliepris

Store mængder olie presser brændstofpriserne ned