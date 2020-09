IBIA: Coronakrisen kan føre til tocifret fald i efterspørgslen efter bunkerolie

Coronakrisen, som har ramt den globale økonomi og tværgående verdenshandel via søvejene med en tung hammer, sætter også sine spor i efterspørgslen efter bunkerolie til handelsflåden.

Unni Einemo, direktør for den internationale brancheorganisation for bunkerolie-industrien, IBIA, forudser ifølge Ship & Bunker, at den globale efterspørgsel efter bunkerolie formentlig vil blive reduceret med et sted mellem 7 og 17 pct. i år.

IBIA-direktøren ser dog også lyspunkter på visse markeder. Efterspørgslen på bunkerolie i Singapore, der er verdens vigtigste knudepunkt for bunkerolie, er f.eks. steget ca. 14 pct. målt fra august 2019 til august 2020.

"Køberne har tiltro til, at de vil få den fornødne mængde og kvalitet af bunkerolie i Singapore," sagde Unni Einemo, da han deltog i online-konferencen, Platts APPEC 2020, ifølge Ship & Bunker.

Det ændrer dog ikke på, at det samlede globale billede er negativt med en forventet nedgang på op mod 17 pct. i efterspørgslen efter bunker olie.

