Ingeniørselskab: Nogle scrubbere skal repareres efter et halvt år

Skibe med scrubbere ombord har efter et halvt år haft brug for at få udstyret repararet, skriver Ship & Bunker med henvisning til ingeniørfirmaet Hydrex.

Selskabets tekniske afdeling har oplevet en "betydelig stigning" i efterspørgslen på reparation af scrubbernes rørsystem, forklarer en talsperson fra selskabet til mediet.

"Generelt ser vi de fleste problemer opstå inden for seks måneder efter installationen af scrubberen," forklarede personen.

Det er ofte røret, hvor vaskevandet kommer igennem, der er brug for at blive skiftet, fremgår det.

Per Bjärkby, der er teknisk manager for scrubberproducenten Yara Marine Technologies, skriver til mediet, at vaskevandet bliver ætsende, når det skal rense røgen for svovl. Derfor skal det tages med i processen med at designe scrubberen og valget af materialer.

Klasseselskabet ClassNK har advaret mod lignende problemer tilbage i foråret. Problemerne blev dog opdaget tidligt og har ikke ført til større skader.

Indtil videre er der ikke et samlet overblik over, hvor stort problemet er.

Tankskibe overgået af containerskibe på scrubber-installationer

Leverandør til scrubberteknologi ser salget styrtdykke under corona

Græsk rederi kritiserer scrubbere og afviser at købe flere