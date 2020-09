Synergy Group regner med at fastholde vækstrate på 30 pct

Synergy Group, som for nyligt indgik et joint-venture med Norden, forventer at holde fast i en vækstrate på omkring 30 pct., fortæller CEO og stifter Rajesh Unni til ShippingWatch. Selskabet arbejder på at indgå nye partnerskaber.