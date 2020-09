Haldor Topsøe vil levere grøn ammoniak til skibsfarten om to år

Haldor Topsøe vil være klar til at levere ammoniak, så snart rederierne efterspørger det. Om to år skal et dansk anlæg stå klar. Spørgsmålet er, hvornår industrien er klar, siger direktør for bæredygtige teknologier til ShippingWatch.