USA straffer Kinas største værftsgruppe

Den maritime industri er igen blevet genstand for amerikanske sanktioner.

Onsdag har USA placeret den store kinesiske værftsgruppe China Shipbuilding Group på sin sanktionsliste. Det betyder ifølge New York Times, at selskabet ikke må købe amerikanske varer.

China Shipbuilding Group blev skabt tidligere på året, da de to statsejede værter CSIC og CSSC gik sammen.

China Shipbuilding Group er et af 24 selskaber, som er blevet ramt af de amerikanske sanktioner. USA beskylder Kina for at bruge selskaberne til at udbygge sin tilstedeværelse med en række kunstige øer i Det Sydkinesiske Hav.

Flere lande mener at have territorialkrav på farvandet, som i lang tid har været genstand for geopolitisk konflikt.

Siden Trump-regeringen kom til i 2016, har USA aktivt brugt sanktioner til at fremme sin udenrigspolitik.

Det er flere gange gået udover kinesiske og iranske rederier og har skabt vanskeligheder for den globale shippingindustri, som har omstille sig til risikoen for at træde USA over tæerne.

Europæiske lande afviser USA's krav om Iran-sanktioner

Iran erkender olielaster til Venezuela på tilbageholdte skibe