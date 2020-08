Haldor Topsøe ser stort potentiale i brint

Det har været en god sommer for Haldor Topsøes grønne ambitioner, siger Kim Grøn Knudsen, direktør for bæredygtige løsninger, til Børsen.

Haldor Topsøe udvikler blandt andet anlæg til elektrolyse og dermed til fremstilling af brint, og derfor vækker det glæde, at man flere steder i verden vil teste og udvikle brint som en af fremtidens centrale brændsler til industri og transport.

Det skal forenklet sagt ske ved, at man ved hjælp af grøn strøm og elektrolyse omdanner vand til grøn brint, som derefter enten kan bruges som brændsel i eksempelvis biler og busser eller omdannes videre til andre grønne brændsler.

"Der sker rigtig meget i øjeblikket – og især i Nordeuropa, hvor vi har masser af grøn strøm, skal vi sikre os, at vi også kan lagre og bruge den i nogle af de sværeste sektorer," siger Kim Grøn Knudsen til Børsen.

EU præsenterede en ny brintstrategi i juli med et mål om at udbygge kapaciteten til 10 mio. ton i 2030, og i Tyskland vil regeringen investere 220 mio. kr. i et brintprojekt, mens flere virksomheder i Danmark har foreslået et brintanlæg i Storkøbenhavn.

