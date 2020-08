Anglo-Easterns topchef om strandede søfolk: "Mange skibe kommer til at ligge stille"

Anglo-Easterns topchef Bjørn Højgaard forudser, at officerer og søfolk inden for få uger ikke vil skrive under på nye kontrakter, der forlænger deres i forvejen meget lange ophold ombord. Det kan få skibe til at ligge stille.