Singapore dropper milliardinvestering i Keppel

Singapores lokale værft Keppel Fels må vinke farvel til en investering på 4 mia. Singapore svarende til knap 3 mia. dollar, som østatens investeringsselskab Temasek havde stillet værftet i udsigt.

Mandag trak Temasek sit bud tilbage, efter at Keppel i slutningen af juni overskred et nøglevilkår i aftalen tilbage fra efteråret og leverede et tab på knap 700 mio. Singapore dollar i andet kvartal. Det skriver det lokale medie Business Times. Siden da er Keppels aktie faldet med 11,7 pct.

Ifølge avisen kommer tidspunktet for det droppede bud bag på flere iagttagere og langt tidligere end ventet. Temasek havde indtil 31. august til at beslutte sig.

Temasek ejer allerede 20 pct af det lokale værft, der havde sin storhedstid, da der ikke kunne bygges borerigge hurtigt nok.

Investeringsselskabet satte dog sidste år en betingelse for at købe yderligere aktier i værftet. Klausulen gik ud på, at Keppels overskud efter skat ikke måtte være mere end 20 pct. lavere end 557 mio. Singapore dollar i de fire kvartaler, der følger efter kvartalet, der sluttede i september 2019. Og den brød Keppel i det seneste regnskab.

Kommende fusion?

Keppel har i et svar på det nu droppede bud kaldt det for "uopfordret" og peget på, at selskabet ikke havde forhandlet betingelserne, heller ikke klausulen, skriver Business Times. Der var ingen sikkerhed for, at buddet blev fremsat, påpeger Keppel.

"På trods af tilbagetrækningen af delvise bud, har vi til hensigt at engagere Temasek, der forbliver vores største aktonær, for at udforske mulighederne for strategisk samarbejde," skriver selskabet ifølge avisen.

Flere analytikere forventer fortsat, at der vil ske en fusion mellem Keppel O&M og Sembcorp Marine, når krisen i industrien er ovre. Tirsdag skal der holdes ekstraordinære generalforsamlinger i både Sembcorp Industries og Sembcorp Marine, hvor det vil blive afsløret, hvorvidt aktionærerne har stemt for en opsplittelse af det andet store værft i Singapore.

Vil Singapore overtage Keppel og lægge det sammen med Sembcorp?

Singapores Keppel-værft bliver hårdt ramt af olieprisen

Singapore-værfts arbejdsstyrke er reduceret betydeligt