Vil Singapore overtage Keppel og lægge det sammen med Sembcorp?

Aktionærerne i Singapores stolthed, det hårdt pressede Keppels Fels værft, må vente med at få at vide, om østatens investeringsselskab Temasek vil være majoritetsaktionær. Måske venter de på Sembcorps beslutning om at splitte marineafdelingen ud. Det sker i næste uge.