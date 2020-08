MAN Energy Solutions' ejer kræver overskud for at droppe salgsplaner

Den tyske bilproducent Volkswagen vil ikke sælge MAN Energy Solutions indtil videre og måske først engang efter 2026.

Det oplyser den store producent af skibsmotorer i forbindelse med den omfattende spareplan, som ledelsen og medarbejdere netop er blevet enige om.

Volkswagen bakker op om aftalen, men under den forudsætning, at "de nødvendige krav til, at implementeringen gennemføres efter planen" ligger endeligt fast inden udgangen af 2020.

Volkswagen vil suspendere planerne om at sælge MAN Energy Solutions, indtil restruktureringsinitativerne er tilendebragt. Meddelelse fra MAN Energy Solutions

Herefter vil den tyske ejer af MAN Energy Solutions suspendere de bestræbelser, der har været for at sælge motorproducenten, oplyses det, hvormed Volkswagen samtidig officielt bekræfter, at det har været et mål at afhænde virksomheden, således som der har været forlydende om et stykke tid.

"Volkswagen vil suspendere planerne om at sælge MAN Energy Solutions, indtil restruktureringsinitiativerne er tilendebragt, herunder beskæringer i antallet job, reduktion i personaleomkostninger og relokering af produkter til udenlandske produktionscentre," hedder det i meddelelsen.

"Det vil gælde frem til udgangen af 2024. Volkswagen gruppen har herudover indvilliget i, at selskabet forbliver en del af gruppen som minimum til udgangen af 2026, hvis det opnår en overskudgrad på ni pct. af ebit på en konstant basis på det tidspunkt."

Færre bliver afskediget

Her fremgår det også, at antallet af fyringer nu er nede på 2600 fra de oprindeligt næsten 4000.

For stadigvæk at kunne leve op til målet om besparelser på i alt 450 mio. euro, er det aftalt, at der bliver skåret ned på lønudgifterne. Der skal således findes 40 mio. euro ekstra per år i perioden 2021-2023

I Tyskland bliver der tale om en reduktion af 1650 stillinger, og i de øvrige europæiske lande forsvinder der 950 job.

"Volkswagen har bedt både ledelse og medarbejdere hos MAN Energy Solutions om at præsentere et koncept, som kan gøre det muligt for positionere os til fremtiden og sikre os finansiel uafhængighed. Med det papir har vi basis for det koncept. Nu giver Volkswagen os muligheden for at gennemføre, det vi har aftalt som en del af gruppen," siger Uwe Lauber, CEO i MAN Energy Solutions.

Planen indebærer samtidig, at virksomhedens faciliteter i Berlin bliver skåret ned og alene vil beskæftige sig med produktion af komponenter. Dampturbineproduktionen i Hamborg bliver lukket. Planen kommer ellers til at gælde for Augsburg og Oberhausen i Tyskland samt Danmark, Frankrig, England og Schweiz.

