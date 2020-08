Tidligere Blue Water-chef lander ny stilling norsk selskab

Endnu en dansker har fundet vej til det norske selskab Stormgeo, der beskæftiger sig med vejrudsigter og ikke mindst for skibsfarten.

Kim Hedegaard Sørensen bliver ny COO for selskabets shippingdivision, hvor han begynder med det samme.

"Jeg er glad for at begynde hos Stormgeo i en periode, hvor shippingindustrien er under stor forandring," siger han i en meddelelse.

Han har bl.a. tidligere siddet i spidsen for det danske logistikselskab Blue Water Shipping, hvor han var topchef i tre år, men forlod efter uenigheder om den fremtidige strategi med grundlægger Kurt Skov. Herefter har han været hos Panalpina og har arbejdet i mange i A.P. Møller - Mærsk.

Dermed skal han arbejde sammen med en anden tidligere Maersk-mand med Søren Andersen, der blev udnævnt til topchef sidste år. I foråret blev Carsten Mortensen udpeget som bestyrelsesformand for selskabet.

