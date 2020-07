Risk Intelligence henter lån hos Vækstfonden

Danske Risk Intelligence, der er noteret på den svenske Spotlight-børs, har sikret sig et millionlån hos Vækstfonden og dermed fuldendt en samlet finansieringspakke på 8 mio. kr.

Det oplyser selskabet fredag.

Ud over 4 mio. kr. i et langsigtet lån fra Vækstfonden har Risk Intelligence også gennemført en kapitaludvidelse, der har givet 2 mio. kr. i kassen, ligesom selskabet har skaffet sig en kassekredit på 2 mio. kr. hos Danske Bank.

Risk Intelligence leverer analyser og risikovurderinger vedrørende eksempelvis terrorisme, pirateri, krigshandlinger og organiseret kriminalitet. Specialet er den maritime sektor, og det danske selskab har også en stribe kunder i eksempelvis olie- og gassektoren.

Sidste år omsatte Risk Intelligence for 14,2 mio. kr. mod 11,1 mio. kr. året før. Nettoresultatet blev et underskud på 9,6 mio. kr. mod et tab på 5,9 mio. kr. i 2018.

I løbet af 2020 har det danske selskab fået rederierne NYK og Teekay på kundelisten, ligesom der også er føjet en "stor sydøstasiatisk olie- og gasudbyder" til kundekartoteket.

Fredag falder aktien med 1,4 pct. til 4,10 kr. Siden årets start er den steget med små 11 pct.

