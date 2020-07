Wrist Ship Supply nærmer sig langsomt sin ejers mål for omsætningen

Der er fortsat et stykke vej igen, hvis Wrist Ship Supply skal nå kapitalfonden Altors mål om en omsætning på 6 mia. kr. Men et opkøb skubber skibsforsyningsselskabet lidt tættere på mål, viser regnskabet for 2019.