Tidligere BP-ansat dømt for at modtage bestikkelse fra bunkerchef

En eks-ansat hos olieselskabet BP og chefen for et bunkerselskab er begge fundet skyldige i en bestikkelsessag i Singapore.

Fredag har en domstol afgjort, at en forhenværende ledende medarbejder i BP's afdeling for skibsbrændstof modtog penge fra direktøren i bunkerselskabet Pacific Prime Trading (PPT). Til gengæld sørgede medarbejderen for, at BP handlede med PPT.

Ifølge afgørelsen var aftalen med Clarence Chang Peng Hong, tidligere manager hos BP Singapore, den direkte årsag til, at bunkerdirektøren Koh Seng Lee stiftede PPT. Det var således Chang, som opfordrede Koh til at oprette selskabet, skriver Strait Times.

Advokaterne for de to forretningsmænd har omvendt argumenteret for, at pengene var en investering i et joint venture. Men det troede dommeren ved distriktsdomstolen ikke på.

De er nu begge blevet dømt for korruption og risikerer op til fem års fængsel og en bøde på 100.000 dollar.

Strafudmålingen finder sted i starten af september.

