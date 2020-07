Flensborg-værft afviser at garantere jobs efter muligt salg

Det konkurstruede tyske skibsværft Flensburger Schiffbau-Gesellschaft (FSG) kan ikke garantere de ansatte, at deres jobs følger med ved et eventuelt salg.

Værftet ligger i forhandlinger om et salg til det Hamborg-baserede skibsværft Pella Sietas, efter at FSG i april blev erklæret konkurs af retten i Flensburg.

Men i meddelelse skriver værftet, at de i går, tirsdag, afholdte et møde med de ansatte, hvor værftet meddelte, at de ikke kan garantere de ansattes job i en salgsproces.

"Idet udfaldet af disse forhandlinger ikke kan forudses, er FSG på nuværende tidspunkt ikke i stand til at sige, om og hvor mange jobs, der kan reddes," skriver værftet.

Det er planen, at domstolen i Flensborg begynder konkursbehandlingen af FSG 1. august.

FSG har ikke været aktivt siden 18. marts, hvor de ansatte kom på lønkompensation.