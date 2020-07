Medie: Kleven-kurator håber på snarlig afklaring

Kurator for det konkursramte Kleven håber, at der kommer en afklaring på det norske værfts skæbne i morgen fredag, omend det er svært at sige præcist, hvornår arbejdet er færdiggjort.

Det skriver det norske medie Dagens Næringsliv.

For øjeblikket arbejdes der indædt på at sikre en form for videre drift på værftet. Ifølge kurator Bjørn Åge Hamre, der er fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig, har man foreløbig løst nogle af problemerne, mens der fortsat er flere udfordringer.

"Det begynder at tilspidse sig, og det, som står tilbage, er afgørende for at se, hvorvidt det er muligt med videre drift. Målet er fortsat at få gang i virksomheden i en eller anden form," siger Bjørn Åge Hamre til Dagens Næringsliv.

Det var fredag i sidste uge, at Kleven og dets to datterselskaber søgte om at gå konkurs, efter at det kom frem, at tre långivere havde afbrudt deres aftaler med værftet, mens adm. direktør Kjetill Bollestad var blevet opsagt.

"Vi har arbejdet hårdt for at finde løsninger, og sammen med de ansatte gjorde vi vores bedste, men vi lykkedes ikke med det," sagde Tomislav Debeljak , der er topchef for den kroatiske ejer DIV Group, i en meddelelse ifølge Dagens Næringsliv.

I denne uge blev alle værftets 400 ansatte orienteret om, at de bliver sagt op. Det ændrede dog ikke på hovedplanen for værftet, understregede Bjørn Åge Hamre over for E24.

