Klevens kurator undersøger interesse for det konkursramte værft

Opdateret kl. 13:00 med oplysninger om, at alle ansatte på værftet tirsdag er blevet varslet om opsigelser.

Det konkursramte norske værft Kleven har fået kurator Bjørn Åge Hamre fra advokatfirmaet Simonsen Vogt Wiig ombord.

Mandag eftermiddag gik han i gang med at undersøge, hvordan tilstanden på værftet ser ud, og han vil være der, så længe "der er håb om at finde noget," siger han til det norske medie E24.

Her havde han møder med det team af værfter, der er nedsat til at håndtere den del af driften, der er allermest kritisk.

"Vi har arbejdet videre med de afklaringer, der skal gøres, og sonderinger af nye ejerkonstallationer. Vi har et par spor, som vi arbejder i retning af, men der er mange udeståender," siger han og understreger, at han ikke ved, hvilket niveau interessen er på.

Alle ansatte er tirsdag blevet orienteret om, at de bliver sagt op. Men det ændrer ikke på hovedplanen for værftet, understreger kurator over for E24. opsigelserne vil ske i løbet af dagen. I alt arbejder der 400 på værftet. Flere af dem skal på arbejde i morgen trods opsigelserne.

Det er uvist, om de ansatte kan få deres job tilbage, hvis det lander med nye ejere.

Fredag søgte værftet og dets to datterselskaber om at gå konkurs, efter at det tidligere samme uge kom frem, at risikoen for konkurs var reel for værftet. Tre långivere havde afbrudt deres aftaler med værftet, mens adm. direktør Kjetill Bollestad var blevet opsagt.

"Vi har arbejdet hårdt for at finde løsninger, og sammen med de ansatte gjorde vi vores bedste, men vi lykkedes ikke med det," sagde Tomislav Debeljak , der er topchef for den kroatiske ejer DIV Group, i en meddelelse ifølge Dagens Næringsliv.

