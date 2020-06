Maersk Container Industry får ny ordre fra israelsk rederi

Maersk Container Industry har fået en ny ordre fra det israelske rederi Zim, som blandt andet samarbejder med containerrederiet Maersk Line.

Zim har bestilt yderligere 500 køleenheder af mærket Star Cool i en udgave, der er opgraderet med en teknologi, der går under navnet "Controlled Atmosphere" (CA). Det fremgår af en pressemeddelelse.

Teknologien gør det muligt at overvåge og kontrollere mængden af oxygen og kuldioxid i en køleenhed. Det betyder, at letfordærvelige varer kan blive transporteret længere - og over længere tid.

Ordren er den fjerde i træk hos Maersk Container Industry (MCI) fra det israelske rederi, lyder det.

"Vi er meget tilfredse med at variere vores Zimonitor-køleflåde med MCI's Controlled Atmosphere-teknologi. Disse avancerede enheder er særligt egnede til følsomme produkter som blåbær og avocado," siger Michal Marcus, der er produktansvarlig for Zimonitor, i en pressemeddelelse.

Maersk Container Industry er en del af A.P. Møller-Mærsk.

Selskabet fokuserer udelukkende på produktion af køleanlæg og kølecontainere, efter at det i starten af sidste år oplyste, at det ville droppe produktionen af tørcontainere.

