Norsk værft risikerer konkurs – direktør har forladt jobbet

Foto: Per Eide, Kleven

Det norske værft Kleven er i så dårlig økonomisk forfatning, at det risikerer at gå konkurs.

Det meddeler den kroatiske ejer Div-gruppen, der tilbage i marts overtog værftet, skriver norske medier. Værftet har kæmpet med økonomien i længere tid, og bliver der ikke fundet en løsning inden i morgen, d. 1. juli, risikerer det at gå galt.

Det skrev værftsejer Tomislav Debeljak i en mail fredag til mediet nett.no ifølge NRK. Her oplyste han, at tre långivere har afbrudt deres aftaler med værftet. Derfor er alle konti for Kleven og datterselskaber indefrosset. Samtidig er adm. direktør Kjetill Bollestad blevet sagt op.

Til nett.no siger han, at han har fået besked om at forlade stillingen, fordi der ikke længere var brug for ham.

"Jeg vil ikke og kan ikke være en del af den operation og kultur, som Debeljak er en del af," sagde Kjetill Bollestad til mediet.

En talsperson for den kroatiske ejer siger til nrk, at gruppen arbejder på at finde en løsning med långiverne.

Imens afventer værftets ansatte situationen. Tillidsmand Olav Høydalsvik siger, at mange frygter at miste deres arbejde.

"Jeg beder folk om at forholde sig roligt, og så må vi se, hvordan det udvikler sig. Vi har været igennem nogle storme før, så jeg tror, vi nok skal komme i gang igen denne gang også," siger han til nrk.

Kleven, som tidligere har leveret skibe til blandt andre Maersk Supply Service, blev i 2017 overtaget af Hurtigruten og flere af dets ejere. I sommeren 2018 blev værftet så overtaget helt af Hurtigruten for at sikre leveringen af to skibe til rederiet.

De sidste år har været særdeles svære for Kleven, som sidst havde plus på bundlinjen i 2014, har Dagens Næringsliv tidligere skrevet. Ifølge avisen har værftet fra 2015 til 2018 haft et samlet underskud på 1,2 mia. norske kr.

