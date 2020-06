Alle ansatte er tilbage på Orskov Yard: "Sommeren bliver helt sikkert mere travl"

Orskov Yard er nu tilbage i fulde omdrejninger og forventer, at sommeren bliver travlere end normalt.

Frederikshavn-værftet blev ramt af en stribe aflysninger og måtte sende 86 ud af 187 medarbejdere hjem, da Danmark lukkede ned i midten af marts for at inddæmme spredningen af coronavirus.

Men nu er alle ansatte tilbage på arbejde, fortæller Orskov Yard.

"Vi er tilbage for fuld kraft – alle værftsarbejdere er tilbage, og vi har i øjeblikket otte skibe på værftet," skriver selskabet i en meddelelse og fortæller, at der er tale om tre fiskebåde, to osv'er, et tankskib og et inspektionsfartøj.

"Derudover har vi måttet udsætte projekter, som bliver fuldført i de kommende måneder. Sommeren bliver helt sikkert mere travl end i tidligere år," lyder det.

Orskov Yard fortæller, at det er lykkes at overholde alle deadlines under nedlukningen, selvom værftet har kørt på lavere blus.

