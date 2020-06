Sydkoreansk værft vil spare omkostninger i reorganisering

Det sydkoreanske værft Hyundau Heavy Industries har planer om at lægge to af sine divisioner sammen, der skal strømline operationen og dæmme op for faldende aktivitet som følge af coronakrisen.

Det skriver flere medier tirsdag, heriblandt det sydkoreanske medie Pulse. Ifølge mediet vil Hyundai Heavy Industries 1. juli lægge sine divisioner for skibsbygning og offshore sammen.

Reorganiseringen skal efter planen finde effektiviseringer ved at reducere ledelseslagene og antallet af forretningsenheder med 20 pct. for at effektivisere operationen, skriver mediet.

Også på værftsgruppens tilknyttede værfter er der ifølge Pulse planer om at strømline operationen.

Tiltaget kommer efter, at værftsindustrien senest er blevet ramt af et nyt slag fra coronakrisen, der har givet et fald i ordrer.

For Korea Shipbuilding & Offshore Engineering, der er holdingselskab for netop Hyundai Heavy Industries samt Hyundai Mipo og Hyundai Samho, har det f.eks. betydet, at man frem til udgangen af maj havde landet blot 10,4 pct. af sit årlige ordremål på 17,5 mia. mia. dollar, skriver et andet sydkoreansk medie, Yonhap.

Hyundai Heavy Industries har i øvrigt planer om at gå sammen med et andet af Sydkoreas store værftsgrupper, DSME.

