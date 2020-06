Produktionen hos kinesiske værfter er faldet med 20 pct.

Kinesiske værfter producerede 20 pct. mindre i løbet af årets første fem måneder sammenlignet med for et år siden. Det viser tal fra landets værftsorganisation Cansi ifølge Seatrade Maritime.

Udbruddet af corona var med til at lukke ned for arbejdet på værfter verden over for at mindske risikoen for smitte. Rederierne ser desuden ud til at holde igen med at bestille nye skibe, og det har betydet tilbagegang for de tre største indeks for værfter i Kina.

Ifølge tal fra Cansi var produktionen i perioden på 13,32 mio. dwt og en tilbagegang på 20 pct. målt år til år, skriver nyhedsmediet.

Ordrebogen var på 79,92 mio. dwt, efter et fald på 5,3 pct., mens nye ordrer ligger på 11,58 mio. dwt, hvilket også er en mindre tilbagegang på 1,2 pct.

Ser man på eksporttallene, er disse også faldet med 21 pct., mens nyligt modtagne ordrer ligger på 10,66 mio. dwt og er steget med 1,7 pct.

Ved udgangen af maj lå eksportordrer for værfterne på 73,84 mio. dwt, hvilket er et fald på 3,6 pct.

Netop eksporttallene fylder det meste i bøgerne for de kinesiske værfter.

